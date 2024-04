Mercato. La Cbf Balducci guarda avanti

"Ci aspettavamo qualcosa di più dalla stagione tra campionato e Coppa Italia, però non si può parlare di stagione fallimentare". Massimiliano Balducci, ad della Cbf Balducci Group, tira le somme dopo la sconfitta con Busto Arsizio che ha sancito la conclusione della stagione delle maceratesi alla semifinale playoff A2. "Alla fine – aggiunge – siamo arrivati tra le prime cinque nella Pool Promozione. Abbiamo giocato i Playoff con tutte le nostre forze, non posso recriminare nulla alla stagione". La netta sconfitta con Busto Arsizio ha lasciato tanto amaro in bocca. "Fa male – dice – perdere tre zero in casa. Il risultato è stato netto, complimenti a Busto perché ha fatto una buona partita, noi siamo mancati in qualche passaggio ma fa parte dello sport. Adesso ricominciamo da subito a lavorare per il futuro, come abbiamo sempre fatto".

Ed ecco i programmi per la prossima stagione. "Per forza – chiarisce Balducci – dovrà vederci ai vertici. Quindi l’obiettivo sarà sempre quello di mantenere una posizione di alta classifica, migliorando il risultato di quest’anno, soprattutto per regalarlo a un pubblico che anche in quest’ultimo appuntamento ci ha dimostrato tanto attaccamento riempendo il Banca Macerata Forum".