MERCATO. Loeppky e Gargiulo finiscono nel mirino di Civitanova

Spuntano due nomi nuovi per la Lube del futuro targata Medei: quelli di Loeppky e Gargiulo. Il primo è schiacciatore canadese classe 1998 in forza alla Mint Monza, in Italia già dal 2020 e che nelle ultime settimane sta venendo fuori (Mvp a Piacenza sabato e ottimo nella semifinale di Coppa Italia). La Lube lo avrebbe già bloccato. Se non ha ancora affondato il colpo è perché non ha perso ogni speranza di arrivare ad un top player, ma la cosa appare difficile anche perché il cambio di regolamento avvenuto in Giappone - con l’aggiunta di un secondo straniero, unitamente a notevoli disponibilità economiche - rischia infatti di provocare una fuga verso il Sol Levante. Oltre all’ex Lucarelli ad esempio andrà in Giappone anche Recine, martello cresciuto a Macerata quando il padre era diesse qui. Il sogno resta Sliwka che lascerà lo Zaksa ma è mission quasi impossibile per un discorso di budget (così come Angel Lopez del Sada), a meno che Nikolov non venga spostato ad opposto e ci si liberi di Lagumdzija. Piace tanto Ishikawa, più efficace in ricezione, che però sembra perugino nonostante Semeniuk e il rinnovo di Plotnytskyi. Poi c’è Gargiulo. Il centrale di Taranto è in crescita e proprio nelle due gare contro ha impressionato. È del 1999, ha notevoli doti in attacco, in battuta e a muro e piace anche per l’energia che sprigiona. Va detto che nel reparto di mezzo la Lube non sembra voler fare cambiamenti in uscita, però attenzione alla corte di Verona su Anzani.

Andrea Scoppa