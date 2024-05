Mercato. Perugia prende il giovane Cianciotta

I campioni d’Italia di Perugia hanno completato il reparto degli schiacciatori. Gli umbri hanno messo a disposizione del fanese Lorenzetti anche Nicola Cianciotta (foto), classe 2001, 196 cm di esuberanza fisica e tanta nazionale giovanile assieme ad un gruppo dal talento assoluto vedi Michieletto, Rinaldi, Stefani, Porro, Catania e Magalini. Nell’ultima stagione era a Castellana Grotte, in A2. Cianciotta sarà la riserva di Semeniuk e di uno tra Plotnytskyi e l’altro acquisto Ishikawa. Una batteria di schiacciatori forse senza eguali in SuperLega. L’anno scorso il quarto del reparto era il figlio d’arte Held. Da segnalare che rumors danno il ritorno di Piccinelli alla Sir come secondo libero.