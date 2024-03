Mercato. Sfuma l’idea Porro per Civitanova. Resterà a Milano

Nemmeno l’adrenalina e l’importanza delle gare playoff tengono spento il mercato, anzi in queste ultime ore sono tante le quasi ufficialità nel volley che conta. E aggiungiamo, indirettamente riguardano la Lube. Anzitutto giungono conferme circa l’arrivo a Perugia dello schiacciatore Ishikawa. Lo stesso presidente che attualmente lo paga a Milano, Diego Fusaro, in una stampa ha dichiarato che il giapponese e Loser "Hanno ricevuto offerte economiche irrinunciabili e noi non siamo disposti a fare l’asta al rialzo". Assieme a Ishikawa giungerà in Umbria dunque anche il centrale argentino che sostituirà Flavio (Trento?). La completezza tecnica di Ishikawa faceva gola alla Lube ma come ci aveva detto lo stesso Fusaro tempo fa, la concorrenza si è mossa prima. A Perugia dirà "adios" Leon e le ultime sul cubano naturalizzato polacco, in scadenza, confermano l’addio all’Italia dove ha un po’ deluso (non ha fatto compiere il salto di qualità Scudetto e Champions) e continuano a parlare di un futuro in Polonia o Turchia. Tornando a Milano, Fusaro ha anche tolto definitivamente dal mercato Porro, indicandolo come il perno del futuro assieme a Reggers. Non una notizia vera e propria quanto una conferma, settimane fa Porro infatti sembrava l’uomo (il ragazzo perché è un 2001) scelto dalla Lube per il post De Cecco, ma a nostra intervista Fusaro aveva allontanato questa possibilità e poi i costi erano altissimi. Ancora, secondo media polacchi lo schiacciatore Clevenot, avrebbe firmato per lo Ziraat Ankara. Il suo nome era stato accostato da alcune testate alla Lube del Medei-bis, a noi invece non ci risultava mentre avevamo (e abbiamo) conferme su Loeppky. Proprio ieri infine il sito Volleyball ha riportato l’interessamento di Monza, la rivale dei biancorossi nei playoff, nei riguardi dell’ex capitano Juantorena che a Modena non ha certamente inciso.

Andrea Scoppa