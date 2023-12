Milano, aria di rivincita . Al Forum arriva Modena

di Giuliana Lorenzo

Il 2023 dell’Allianz Milano si conclude al Mediolanum Forum di Milano contro la Valsa Group Modena (fischio d’inizio alle 18.00). Non una novità, ma una sorta di piacevole consuetudine per la squadra del Presidente Fusaro che in questi anni ha lavorato e lavora per dare al volley il giusto palcoscenico. La prima volta, con un bel sold out, i meneghini calcarono il campo che di solito è casa dell’Olimpia Milano, a gennaio 2019, sempre contro Modena. Poi, nel 2021 contro Civitanova e a gennaio di quest’anno contro la Perugia dei record, all’epoca imbattuta. Questa volta i lombardi arrivano proprio da una bella vittoria al tie break contro gli umbri e si approcciano al match contro i canarini per allungare la striscia vincente.

La partita è già valida per la prima di ritorno e all’andata fu una battaglia poi persa al quinto set. A inizio campionato, motivo per cui i meneghini hanno un po’ arrancato, mancava il regista Paolo Porro, tra l’altro ex del match. Contro gli emiliani, il ligure ci sarà così come Ishikawa, recuperato dopo alcuni problemi fisici. Lo schiacciatore nipponico ha spiegato: "Questa sarà l’ultima partita dell’anno, quindi è molto importante. Noi siamo carichissimi e vogliamo rifarci della partita del girone di andata dove abbiamo perso 3-2. Aspettiamo tifosi e appassionati per una giornata piena di emozioni".

Il pubblico, come successo spesso all’Allianz Cloud, può infatti rappresentare l’uomo in più. Sul taraflex, intanto, non ci dovrebbero essere molte sorprese. Reggers, che non ha brillato contro Perugia probabilmente partirà dal primo minuto, così come, al centro la coppia Loser - Piano, con Vitelli che però sta giocando in maniera più costante del numero 11. Poi Porro, Catania che si è perfettamente ambientato con Ishikawa e Kaziyski, mattatore della partita del 26 dicembre. A Santo Stefano si è visto il miglior bulgaro in maglia Milano. Coach Piazza potrebbe aver trovato finalmente un punto di riferimento.

Iniziare con il piede giusto il girone di ritorno sarebbe utile in vista anche della Coppa Italia, in programma il 3 gennaio alle 20.30 in casa di Piacenza.