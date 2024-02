Milano, brividi Champions. A due passi dalla semifinale

di Andrea Gussoni

L’Allianz Vero Volley Milano è a due set dalla sua prima storica semifinale di Champions. Stasera alle 20 la squadra del Consorzio ospiterà le polacche del Lodz nel ritorno dei quarti, dopo essersi imposta 3-1 all’andata. Basterà anche una sconfitta al tie-break per chiudere matematicamente i conti e superare lo scoglio che nelle ultime due stagioni era risultato fatale.

Una settimana fa Valentina Diouf non era bastata alle padrone di casa che sono andate a sbattere contro il muro allestito dalle vice-campionesse d’Italia, tornate al successo anche in campionato nella sfida disputata domenica a Pinerolo (ma con tutte le titolari o quasi lasciate a riposo). A questo punto della competizione però non bisogna sottovalutare nessuno come sottolineato alla vigilia anche da coach Marco Gaspari: "Una partita in cui dovremo mettere grande attenzione e lucidità dall’inizio alla fine. E’ vero che abbiamo conquistato un risultato molto positivo all’andata, ma stasera dobbiamo comunque pensare a vincere la gara e non fermarci a pensare che bastino solamente due set. In Polonia abbiamo dimostrato che quando siamo state concentrate, attente e disciplinate abbiamo subito indirizzato l’andamento del match sui binari giusti. Non dobbiamo subire la loro aggressività in battuta; ci sono tutti gli elementi per fare bene, ma dobbiamo tenere alta la concentrazione. Raggiungere la semifinale di Champions sarebbe una prima volta per noi e ci teniamo molto".

Inutile dire che tutti i riflettori saranno puntati su Paola Egonu, fresca e riposata dopo aver visto la partita di domenica dalla panchina. L’opposto di Cittadella non è stato buttato nella mischia neanche quando Pinerolo era in vantaggio 2-1, con la sua sostituta, Adhu Malual che ha chiuso con 26 punti e il titolo di Mvp di giornata. Il sogno del Consorzio è arrivare fino in fondo alla massima competizione continentale, dove potrebbe andare in scena anche l’ennesima sfida con le rivali di sempre della Prosecco Doc Imoco Conegliano che dall’altra parte del tabellone hanno a loro volta fatto un bel passo avanti verso la semifinale imponendosi sulle campionesse d’Europa in carica del VakifBank Istanbul.