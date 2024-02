Milano, c’è la Champions. Gaspari: "Ora rialziamoci. La Coppa Italia è andata»

Neanche il tempo di archiviare la due giorni dedicata alla Final Four di Coppa Italia che l’Allianz Vero Volley Monza deve già tornare in campo. Per un impegno, se possibile, ancora più importante. A 48 ore o poco più alla sconfitta al tie-break subita a Trieste con la Prosecco Doc Imoco Conegliano, Alessia Orro e compagne oggi alle 18 saranno impegnate in Polonia contro il LKS Commercecon Lodz nell’andata dei quarti di finale di Champions League. La squadra femminile del Consorzio negli ultimi due anni si è fermata sempre a questo punto della massima competizione europea, ma ora vuole andare avanti, sognando magari una finale tutta italiana. Prima di guardare dall’altra parte del tabellone, con Scandicci e la solita Conegliano che puntano a loro volta alle semifinali, bisognerà fare attenzione alla formazione guidata da Alessandro Chiappini.

Il coach può contare su una vecchia conoscenza del campionato oltre che della Nazionale italiana: Valentina Diouf che, di fatto, occupava il ruolo di opposto in Azzurro prima di Paola Egonu. Dopo aver giocato tra Brasile e Corea del Sud, è rinata con la maglia del Lodz, tanto da chiudere come miglior realizzatrice la fase a gironi: 135 punti, al pari di Ekaterina Antropova della Savino Del Bene Scandicci. Marco Gaspari, più che di lei, si preoccupa delle sue ragazze che, dopo l’ennesima sconfitta (anche se decisamente a testa alta) con Conegliano, come già successo in Supercoppa Italiana e nei due match di regular season di serie A1, olte che nelle ultime due finali scudetto, potrebbero accusare il colpo.

"È una partita importantissima. Bisogna resettare questa due giorni di Coppa Italia, dal punto di vista fisico e mentale. Lodz è una squadra pericolosa, con attaccanti rapidi e una vecchia conoscenza come Diouf. Dovremo cercare di limitare la palleggiatrice Witowska, brava a a far viaggiare in velocità la squadra e a innescare i centrali. Giocheremo in un palazzetto pieno, con un’atmosfera caldissima. Dovremo essere ordinati su cambio palla e allontanare più possibile dalla rete la loro palleggiatrice". Gli ha fatto eco Alessia Orro, capitana e palleggiatrice insostituibile: "Dobbiamo avere pazienza, voglia e carattere per rialzarci dopo la sconfitta in Coppa Italia. Sarà fondamentale rimanere lucidi e sfruttare tutte le energie che ci sono rimaste". Tra le due formazioni non ci sono nè ex nè precedenti, con Allianz Vero Volley che non ha mai affrontato una squadra polacca in Champions.