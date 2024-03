Milano chiama i tifosi all’Allianz Cloud. Gara 4 contro Piacenza è come una finale

L’Allianz Milano si gioca la propria stagione in una sola gara. Domani, alle 20.30, all’Allianz Cloud i lombardi sfidano la Gas Sales Bluenergy Piacenza per il quarto match dei quarti di finale dei playoff scudetto. La serie è al meglio delle cinque e quindi Milano è appesa a una flebile speranza. Sotto 2 a 1 nella serie deve sfruttare, come fatto dagli emiliani una settimana fa, il fattore campo. A Piacenza i padroni di casa non si sono fatti abbattere e nonostante i match point avuti dall’Allianz (nel quarto parziale) hanno ribaltato la situazione e vinto al tie break.

Per loro quindi, gara 4, sarà una occasione più che ghiotta per evitare gara 5 (eventualmente il 27 marzo). Quella di domani sarà la sfida numero 19 tra le due compagini. Sono diciotto i precedenti tra le due formazioni in regular season, playoff scudetto, playoff 5° posto, Del Monte Coppa Italia SuperLega e playoff 3° posto. In questa stagione Milano e Piacenza si sono affrontate già ben sei volte. Il bilancio è a favore della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che ha vinto tredici gare mentre Milano se ne è aggiudicata cinque. "Quella di domani forse sarà la partita più importante dell’anno – dice Agustin Loser - di sicuro un’altra finale, come sono stati tutti questi quarti di finale. Questa volta però dovremo sbagliare qualcosa in meno perché se perdiamo siamo fuori. Dobbiamo essere molto bravi in tutti momenti della partita e riuscire a giocare meglio di loro e in questo modo vincere. Speriamo davvero di andare a gara 5. Penso che ci siamo allenati molto bene questa settimana. Sarà bello giocare davanti nostra gente, nella nostra casa a Milano, l’Allianz Cloud. Sarà una bella partita". La differenza, fino ad ora, l’hanno fatta le individualità di Piacenza che sono emerse nei momenti no. Lucarelli, Leal, Caneschi e Romanò, MVP di gara 3, hanno messo e non poco in difficoltà la difesa meneghina.

Piazza, nell’ultimo match, è infatti ricorso pure al doppio libero per dare più sicurezza in copertura, con Colombo che ha fatto la sua egregia figura, il pronostico rimane incerto per una serie che fin dall’inizio ha regalato spettacolo. Chiunque delle due, alla fine, passerà il turno volerà in semifinale (si parte il 31 marzo) dove affronterà Perugia. Gli umbri, una settimana fa, hanno chiuso la pratica superando in tre gare Verona. Chi invece verrà eliminato dalla corsa per il tricolor parteciperà ai playoff per il quinto posto, insieme alle squadre arrivate ottave e none in regular season.