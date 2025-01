Milano, ora la scossa. "Dopo tre sconfitte è vietato sbagliare»

L’Allianz Milano deve rimettersi in carreggiata dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, a fine dicembre, per mano della Lube. Oggi, ecco l’occasione, in un match diverso da tutti gli altri: il derby lombardo contro la Mint Vero Volley Monza. I due club saranno impegnati, alle 17 all’Allianz Cloud, nel posticipo della quarta giornata. La formazione di Piazza non ha iniziato al meglio il girone di ritorno, con una sola vittoria contro Modena, non nel suo momento migliore, e due pesanti ko contro Lube e Trento. Bisogna smuovere la classifica e ritrovare la continuità perduta anche in vista dei prossimi impegni di Champions League di gennaio.

"Questo derby sarà molto importante, soprattutto dato il periodo da cui arriviamo e che dobbiamo affrontare – ammette Edoardo Caneschi –. Dopo tre sconfitte di fila, una vittoria servirebbe per dare sicurezza sia per il campionato sia per la Champions League".

Voglia di riscatto, insomma. "Dobbiamo approfittare della grinta che abbiamo dopo l’uscita dalla Coppa e riuscire a colpirli nei punti giusti. Da Monza mi aspetto una gara in cui tutti lotteranno con i denti, sarà la prima loro partita senza Zaytsev e vorranno mantenere la stessa intensità della loro ultima uscita di campionato vinta contro la Lube". I brianzoli, protagonisti di una profonda crisi, proprio grazie quella vittoria hanno evitato l’ultimo posto. La formazione di Eccheli sta recuperando gli infortunati e Milano deve stare attenta ed essere efficace al servizio e a muro. L’ambiente deve rimanere compatto nonostante le varie voci di mercato (dal quasi certo addio di Porro, fino a quello di Catania).