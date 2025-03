Milano, prova d’autore. Dominio Vero Volley contro l’Eczacibasi. Final Four più vicina

Serata da urlo per la Numia Vero Volley Milano che domina l’andata dei quarti di finale di Champions League contro le temibili turche dell’Eczacibasi Dynavit Istanbul, sconfitte all’Allianz Cloud con un netto 3-0. La squadra del Consorzio parte fortissimo e, approfittando anche degli errori sia in ricezione che in attacco dell’ex Kathryn Plummer (sostituita, ma poi tornata in campo), tocca il 18-8 in un primo set a senso unico.

Nel secondo parziale la musica non cambia, almeno finché coach Ferhat Akbas non si toglie definitivamente la schiacciatrice statunitense, crollata a un imbarazzante 12% in ricezione. Al suo posto entra Alexa Gray, vecchia conoscenza del volley italiano che due anni fa decise gara-5 della finale scudetto tra la sua Conegliano e Milano. Stavolta il suo ingresso permette alle ospiti di riaprire un set che sembrava perso, ma sul 22-22 sale in cattedra Paola Egonu che con tre attacchi vincenti firma quasi da sola il 2-0.

Neanche Tijana Boskovic, sempre puntuale quando chiamata in causa e all’altezza dell’attesissimo duello tra i due migliori (e pagati) opposti del mondo, basta alle turche. Milano non accusa cali e con un altro break completa l’opera, facendo un grande passo avanti verso la Final Four. Tra una settimana a Istanbul “basterà” conquistare due set per chiudere il discorso qualificazione.

NUMIA VERO MILANO-ECZACIBASI DYNAVIT ISTANBUL 3-0 (25-18, 25-23, 25-14)