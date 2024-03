Milano, tutto da rifare . Piacenza si prende la scena

di Giuliana Lorenzo

Dopo la vittoria di gara 1 dei quarti dei playoff scudetto, l’Allianz Milano perde, in casa, contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza per 3 set a 1. I lombardi partono bene per poi subire il gioco degli avversari. L’Allianz ha il doppio rammarico di non aver sfruttato vantaggio e fattore campo: ora la situazione è in parità. Le due squadre torneranno in campo sabato 16 marzo alle ore 18 in terra emilana.

Il match inizia subito a ritmi elevati visto anche la posta in palio. Fino a metà set nessuna delle due squadre riesce ad avere la meglio sull’altra. Sul 14 pari è Milano a rompere l’inerzia del parziale, spingendo dai nove metri, facendo muro e sfruttando la reattività di Ishikawa e Reggers. Bene anche la regia di Paolino Porro, “controllato”, dagli spalti dal fratellino, schiacciatore di Padova, Luca. I padroni di casa si portano così sull’uno a zero. Nel secondo la formazione di coach Anastasi parte con un altro piglio e si porta sul 7 a 4.

Gli ospiti cercano di mettere pressione al servizio e alzano la saracinesca a muro (ben 6). Si rivedono anche Leal e Romanò non particolarmente performanti nel set precedente. Gli ospiti, su turno di battuta di Lucarelli, riescono a scappare sul 14 a 7. Dai nove metri, con Ishikawa, arriva la pronta risposta dei meneghini che recuperano terreno per poi di nuovo subire il sorpasso degli emiliani che si portano sull’1 a 1. Il terzo assomiglia molto al primo, con una lotta serrata su ogni pallone. Piacenza riesce a guadagnare sempre qualche break di vantaggio, grazie anche al lavoro in cambio palla e conquista il terzo. Nel quarto i ragazzi di Piazza subiscono subito l’aggressività degli ospiti che in un nulla volano sull’8 a 2 su turno al servizio di Lucarelli. In stato confusionale i padroni di casa vanno in difficoltà e lasciano scappare il set e gli avversari. La Gas Sales Bluenergy Piacenza vince l’incontro e allunga la serie (al meglio delle cinque).

ALLIANZ MILANO – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: 1–3 (25 – 22; 20 – 25; 21 – 25; 14 – 25)