Missione compiuta per la Lube. Piacenza piegata in quattro set, arriva il pass per la semifinale

Gas Sales Bluenergy

1

Cucine Lube Civitanova

3

GAS SALES BLUENERGY : Brizard 4, Santos De Souza 14, Ricci 9, Romanò 17, Recine 7, Simon 8, Hoffer (L), Leal 1, Scanferla (L), Andringa 2, Dias 0. N.E. Gironi, Alonso, Caneschi. All. Anastasi.

LUBE CIVITANOVA: De Cecco 4, Yant Herrera 11, Anzani 7, Lagumdzija 23, Nikolov 8, Diamantini 3, Bisotto (L), Chinenyeze 4, Thelle 0, Motzo 0, Balaso (L), Zaytsev 0, Bottolo 9. N.E. Larizza. All. Giannini.

Arbitri: Saltalippi, Salvati.

Parziali: 14-25, 22-25, 25-20, 21-25.

Missione compiuta per la Lube Civitanova che strappa il pass per la semifinale playoff 5° posto. La truppa di coach Giannini vince per 3-1 al PalaBancaSport contro l’imbattuta Gas Sales Bluenergy Piacenza e conquista il terzo posto nel girone: saranno proprio i piacentini, con il fattore campo a favore, a sfidare i cucinieri in semifinale.

La cronaca. Nel primo set la Lube parte forte: Lagumdzija piazza subito due ace che valgono l’allungo sull’1-5. Civitanova è sul pezzo: Anzani e Nikolov entrano in partita, siglando il break che vale il 7-12. Nikolov, Diamantini e Lagumdzija viaggiano su percentuali elevate ed allargano il gap (9-15). La Lube, grazie anche ad un’eccellente difesa, non molla il colpo e con un’altra accelerazione chiude il set: Yant scalda il braccio, Nikolov è letale al servizio ed i ragazzi di Giannini volano via in scioltezza fino al 14-25.

Nel secondo set Piacenza prova a reagire e mette la testa avanti: pipe di Lucarelli, seguita da Romanò che spinge i padroni di casa sul 7-4. La Lube però non indietreggia e con Nikolov e Yant torna subito a contatto, impattando a quota 8. Il parziale procede ad elastico: la Gas Sales allunga sul +5 con l’ace di Lucarelli. I biancorossi inseriscono Zaytsev e provano la rimonta: ace di De Cecco ed errore di Romanò e Lucarelli, con la Lube che in un amen è sul 19 pari. Il sorpasso arriva sul 22-23 con l’ace del solito Lagumdzija: l’allungo porta la firma di De Cecco (a muro), con Lagumdzija che con l’ennesimo ace regala lo 0-2 ai cucinieri (22-25) ed il pass per le semifinali.

Con la certezza del traguardo raggiunto, Civitanova continua a giocare con precisione e lucidità anche in avvio di terzo set (1-3). Piacenza si scuote e piazza il break del contro-sorpasso (7-3) con il muro di Simon. I cucinieri si rilassano, ma restano in scia ai piacentini e risalgono: il diagonale di Bottolo vale il 14-13. Piacenza, però, ne ha di più e con Lucarelli trova la fuga decisiva: la Lube risale fino al -3 ma la Gas Sales chiude sul 25-20 che accorcia le distanze.

Nel quarto set i cucinieri tornano ad alzare le proprie percentuali, salendo subito sul 5-9 con il muro out di Bottolo. Il vantaggio Lube aumenta ancora con le giocate di Lagumdzija (9-16) che spalanca le porte del match alla squadra di Giannini: i cucinieri controllano e si impongono con autorità sul 21-25. La semifinale è realtà: sarà ancora Piacenza-Civitanova.