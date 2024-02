Monza affila le armi. Battere Padova vale oro

di Andrea Gussoni

Penultima giornata di regular season in Superlega per la Mint Vero Volley Monza che nell’anticipo di oggi alle 18 fa visita alla Pallavolo Padova. I brianzoli, reduci dalla sconfitta nella finale di andata di Challenge Cup, prima di tentare l’impresa nel match di ritorno in programma martedì all’Opiquad Arena, dovranno concentrarsi su una molto sfida importante in ottica playoff. La squadra maschile del Consorzio si è già assicurata il pass per la postseason ma da qui a domenica prossima, quando ospiterà la Cisterna Volley dovrà cercare di portare a casa due vittorie per assicurarsi il miglior piazzamento possibile in griglia.

Molto dipenderà ovviamente anche dai risultati delle avversarie ma giocando prima delle altre Monza avrà l’occasione di mettere ancora più pressione su Verona e Milano ma anche su Piacenza e Civitanova, che si sfideranno in uno scontro diretto decisivo. Oggi capitan Thomas Beretta e compagni se la vedranno con una squadra già salva oltre che sicura della mancata qualificazione ai playoff, che quindi non ha più molto da chiedere al campionato, se non i punti necessari per assicurarsi almeno un posto negli spareggi per la Challenge Cup.

Quella stessa Challenge Cup che Monza spera di conquistare tra tre giorni, quando contro i polacchi del Project Warszawa, vittoriosi 3-1 mercoledì, servirà un successo prima del tie-break per giocarsi tutto al golden set. Difficile non pensare già all’ultimo atto della terza competizione europea, anche se in ogni caso da mercoledì ci si potrà concentrare solo sulla Superlega. Lo sa bene coach Massimo Eccheli che dopo aver visto i suoi ragazzi stancarsi nel doppio appuntamento per tutta la stagione cerca di vivere ancora alla giornata: "La partita contro Padova rappresenta un viatico importante per cercare di avvicinarci ai piani alti della classifica in ottica playoff. Abbiamo due sfide (contro Padova e Cisterna ndr) in cui scenderemo in campo con determinazione, orientando il nostro focus ad ottenere i tre punti".