Monza attende Civitanova. La semifinale è a un passo

C’è una semifinale scudetto da conquistare per la Mint Vero Volley Monza. Una settimana dopo l’occasione persa all’Eurosuole Forum, i brianzoli in gara 4 stavolta all’Opiquad Arena hanno un secondo match point per chiudere i conti nella serie valida per i quarti dei playoff contro la Cucine Lube Civitanova.

I marchigiani la settimana scorsa hanno pescato un bel jolly, rimontando con tanto coraggio, ma anche la squadra del Consorzio ci ha messo del suo, non chiudendo i conti quando avrebbe potuto e dovuto. Oggi alle 18 servirà un atteggiamento diverso, per non dover tornare a Civitanova e giocarsi tutto alla bella mercoledì sera. Sarebbe un peccato per quanto visto finora e in generale nei precedenti stagionali che parlano di quattro vittorie e due sconfitte contro i vice-campioni d’Italia. Coach Gianlorenzo Blengini ha ormai recuperato Ivan Zaytsev, titolare a sorpresa in gara 3, e sarà interessante vedere se il figlio d’arte sarà confermato o meno, visto che le alternative in attacco non mancano, da Aleksandar Nikolov all’ex Adis Lagumdzija.

Nessun dubbio per quanto riguarda Yant Herrera, top scorer e Mvp domenica scorsa. Dall’altra parte coach Massimo Eccheli dovrebbe affidarsi ancora ai titolari di inizio stagione, con Ran Takahashi e Stephen Maar in campo e Eric Loeppky pronto a subentrare dalla panchina. "Abbiamo una bellissima opportunità per centrare un obiettivo di alto profilo. Sappiamo che dovremo scendere in campo per l’ennesima battaglia e abbiamo lavorato per essere pronti ad affrontarla", le parole del tecnico della Mint Vero Volley Monza. Se Cachopa e compagni dovessero passare il turno saprebbero già con chi si giocherebbero il posto in finale, ovvero con l’Itas Trentino. I campioni d’Italia, qualificatisi anche per la finale di Champions League eliminando nell’euroderby proprio Civitanova, nonostante l’assenza di Sbertoli in cabina di regia, hanno spazzato via in tre incontri la Valsa Group Modena. Monza, nel caso, cercherebbe di bissare il colpaccio messo a segno nella semifinale in gara unica di Coppa Italia disputata a Casalecchio di Reno (Bologna) e vinta clamorosamente in rimonta al tie-break.