Monza carica, vuole il bis. Ora sogna la semifinale

È una Mint Vero Volley Monza che va a caccia di un clamoroso bis che la porterebbe ad un passo dalla semifinale scudetto quella che oggi alle 18 ospita all’Opiquad Arena di Monza la Cucine Lube Civitanova in gara 2 dei quarti playoff. Cachopa e compagni si sono portati in vantaggio mercoledì sera espugnando meritatamente, con un netto 3-1, il campo dei vice-campioni d’Italia e stasera saranno chiamati a confermarsi. I precedenti stagionali sono decisamente in favore dei brianzoli, capaci di imporsi in Coppa Italia oltre che nella prima giornata di regular season, ma non bisognerà distrarsi contro una squadra che è comunque arrivata quarta oltre che in semifinale di Champions League.

Lo sa bene anche coach Massimo Eccheli: "Ci aspettiamo una partita molto difficile con una squadra che vorrà sicuramente impattare la serie. Proprio per questo motivo, ci stiamo preparando ad essere pronti e dare battaglia in ogni azione di gara 2, esattamente come vorranno fare i nostri avversari". Eric Loeppky, dopo una mostruosa prestazione da 28 punti, sarà confermato titolare, con Ran Takahashi che ancora una volta partirà dalla panchina, pronto comunque a dare un bel contributo in battuta oltre che in attacco. Da sottolineare per gli ospiti il ritorno di Ivan Zaytsev, che dopo un mese si è allenato coi compagni alla vigilia ed è stato convocato.

Andrea Gussoni