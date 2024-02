Monza, ruggito al tie-break. Punti pesanti a Piacenza

Vittoria esterna pesantissima per la Mint Vero Volley Monza che, come all’andata, si è imposta al tie-break sulla Gas Sales Bluenergy Piacenza, capace una settimana fa sempre al Pala Banca di piegare i campioni del mondo della Sir Susa Vim Perugia. I brianzoli, ancora privi dell’infortunato Ran Takahashi e reduci dalla trionfale ma dispendiosa trasferta di Istanbul valsa il pass per la finale di Challenge Cup, sono partiti bene e, come dimostrato in Coppa Italia, non avendo nulla da perdere, si sono presi il primo set attaccando e servendo meglio. Piacenza, nervosa e imprecisa, si è ripresa nel secondo, grazie a Simon e un pimpante Yuri Romanò. Grande equilibrio nel terzo set: Monza a lungo avanti, ma capace di chiudere solo con un videocheck favorevole (Leal, in seconda linea, aveva annullato il punto dell’1-2 ma pestando la linea dei tre metri), così come nel quarto: il turno di servizio di Lucarelli ha però fatto la differenza. Tie-break: Eric Loeppky con due ace e mezzo ha subito portato gli ospiti sullo 0-5. Simon ha provato a riaprire i giochi, ma dopo aver sbloccato la situazione si è preso una murata da Szwarc che col 2-8 ha mandato in anticipo i titoli di coda.

PIACENZA-MONZA 2-3

(21-25, 25-19, 23-25, 25-20, 11-15).