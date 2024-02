Monza, serata di Gala: "Ci servono due set"

Due set separano la Mint Vero Volley Monza dalla seconda finale di Challenge Cup della sua storia. Quattro anni dopo la sconfitta contro i russi del Belgorod, la squadra del Consorzio potrebbe tornare a disputare l’ultimo atto della terza competizione continentale. Prima però c’è la semifinale di ritorno da disputare a Istanbul in casa del Galatasaray, battuto con un secco 3-0 all’andata all’Opiquad Arena. Una settimana fa, stanchi ma felici dopo la Final Four di Coppa Italia, i ragazzi di coach Massimo Eccheli (nella foto in altro a destra) hanno dominato i comunque temibili turchi. Oggi al Burhan Felek Voleybol Salonu alle ore 20:00 locali (18:00 italiane) bisognerà concedere il bis, senza sottovalutare la squadra dell’ex Jan Zimmermann, che era imbattuta in Europa prima di arrivare in Italia, e senza pensare troppo a quanto successo sabato nell’anticipo di Superlega, perso con i campioni d’Italia dell’Itas Trentino, mollando in anticipo nel finale.

Monza dovrà ancora fare a meno di Ran Takahashi, rimasto a guardare mestamente a bordo campo con la caviglia infortunata poggiata su una sedia, segno che il suo ritorno in campo è lontano. A sostituirlo sarà ancora Eric Loeppky (nella foto in alto a sinistra), per un tridente d’attacco tutto canadese con Stephen Maar e Arthur Szwarc. Coach Massimo Eccheli alla vigilia si è così espresso: "Quella di stasera sarà una partita da giocare con il chiaro obiettivo di assicurarsi un posto in finale. Sappiamo che ci servono due set per ottenere il passaggio del turno, ma giocare in trasferta è sempre difficile. Partiremo da una posizione di vantaggio, anche psicologico, ma non dobbiamo perdere di vista il focus spingendo al massimo".

Da mercoledì si tornerà a pensare al rush finale della stagione regolare che proporrà a Monza cinque sfide decisive in ottica playoff: in particolare ci saranno altre due trasferte vicine ma dure, sabato a Piacenza in casa della terza forza del campionato (capace di battere domenica scorsa i campioni del mondo della Sir Susa Vim Perugia) e mercoledì, giorno di San Valentino, all’Allianz Cloud. Il derby con Milano sarà probabilmente decisivo per la corsa al quarto e quinto posto, prima di tre appuntamenti teoricamente più morbidi, contro Catania, Padova e Cisterna. In mezzo però potrebbe esserci anche la finale di Challenge Cup, con una Varsavia che ha già ipotecato la qualificazione imponendosi 3-0 in trasferta nella sua semifinale.

