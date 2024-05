Mosse di mercato. Armini a Bergamo. Pelloni alla Uyba. Colpo Futura con Cecchetto

A Busto Arsizio e Bergamo è stata una questione di… liberi. Nei giorni scorsi, infatti, le formazioni della Uyba Busto Arsizio, squadra di serie A1 guidata dal neo tecnico Gianni Caprara, della Futura, formazione bustocca di A2 che dopo averla sfiorata quest’anno riproverà la scalata alla massima serie, e della Volley Bergamo 1991 hanno concluso le trattative per portare alle loro corti le giocatrici che, l’anno prossimo, ricopriranno il delicato ruolo di libero. E tutte e tre l’hanno fatto con strategie diverse. Alla Uyba, per rimpiazzare una big del ruolo qual è Giorgia Zannoni, passata in estate a Roma, hanno pensato ad una giovanissima, la ventunenne Federica Pelloni che, dopo aver vestito le maglie di Sassuolo (A2), Imola (B1), Sassuolo e poi Offanengo (A2), dovrà dimostrare di essere pronta per il grande salto. Una scommessa? Si, come tante altre in casa Uyba. Le “cugine“ della Futura, desiderose di sbarcare in A1, hanno scelto come libero una top player per la A2 quale è Giada Cecchetto che l’anno scorso ha militato nella Volley Bergamo. Classe 1991, Giada potrà dare tanta esperienza alle “cocche“ di Alessandro Beltrami. La nuova Volley Bergamo 1991, dopo aver firmato con la big Vittoria Piani, ha scelto di affidare la maglia di libero alla 2002 nata a Marino (Roma) Martina Armini, l’anno scorso a Scandicci.

Fulvio D’Eri