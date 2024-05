Nations League, azzurri ancora ok a Rio. Iran sconfitto 3-0

L’Italia del ct De Giorgi non delude nel secondo appuntamento della Volley Nations League. Dopo la vittoria contro la Germania all’esordio, arriva un altro netto successo per 3-0 a Rio de Janeiro contro un Iran che qualche preoccupazione poteva destarla. Invece Michieletto & co. sbrigano la pratica in un’ora e 20 minuti circa: 25-19, 25-18, 25-11 i parziali di un match senza storia. Romanò (18 punti) il trascinatore dei nostri, con Giannelli sempre leader con la sua regia. Prosegue quindi nel migliore dei modi il percorso che dovrà darci il pass per le Olimpiadi. Prossimo impegno stasera alle 19 italiane contro il Giappone (diretta Vbtv e Dazn).

Intanto, prende forma la Nazionale femminile per la seconda settimana della Vnl a Macao in Cina. Il ct Velasco ha riconvocato in azzurro le big De Gennaro, Egonu, Fahr, Lubian, Orro e Sylla. Mercoledì 29 la prima sfida con la Francia.