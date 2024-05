NATIONS LEAGUE. Velasco inizia con una sconfitta. Polonia troppo forte per le azzurre

Finisce con una sconfitta per 3-0 (28-26, 25-23, 25-21) la prima partita dell’Italia di Julio Velasco nella Nations League, ad Antalya in Turchiacontro la Polonia guidata dall’italiano Lavarini e già qualificata per i Giochi di Parigi. La squadra azzurra ha retto a lungo il confronto, pur schierando un gruppo meno esperto delle polacche con le sole Danesi e Bosetti ad aver giocato partite di questo livello con continuità, ma nei momenti decisivi dei set Antropova (16 punti per lei) e compagne hanno pagato qualche errore di troppo soprattutto in difesa. Domani azzurre di nuovo in campo contro la Germania alle 13 (Dazn).