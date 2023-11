Nell’albo dei record. La sfida di domenica con la Sir tra le più lunghe di sempre

L’interminabile Lube-Sir di domenica ha fatto entrare la sfida nella classifica all time di A1 per durata e per punti totali. Il quinto set visto tre giorni fa all’Eurosuole Forum è il 4° di sempre per maggior durata (30 minuti), il terzo per incontri di regular season. Ha eguagliato un precedente della Lube del 2013 al PalaBaldinelli contro Piacenza, in quel caso eravamo in semifinale playoff. L’incontro si è protratto per 2 ore e 39 minuti ed è diventato l’ottavo di sempre più lungo, il quinto se si considerano solo gare di regular season. Un altro storico confronto tra Civitanova e Perugia, la finale di Coppa Italia a Bologna del 2020 vinta 3-2 dai biancorossi, è il secondo di sempre con 2 ore e 54’, un minuto meno di Milano-Cisterna del 2021. I 242 punti segnati dalle squadre rappresentano il 19° dato più prolifico nella storia. Il primato per la Lube risale al 2-3 ottenuto a Verona nel 2012 quando le squadre fecero 251 punti. Il record assoluto appartiene a un Cuneo-Treviso del 2002 con 275 punti.

Andrea Scoppa