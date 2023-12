Nikolov, un gigante al tie break. "Vedo una Lube in costante crescita. A Piacenza vittoria importante»

Piacenza doveva centrare la prima vittoria contro una grande, Civitanova doveva dare risposte su gioco, continuità e forza mentale. Ne è venuta fuori una partita divertente e dai due volti, perché nei primi due set la Lube ha impazzato. Poi però ha subìto il recupero della Gas Sales Bluenergy prima di rimontarla nel bizzarro tie-break. Un’altra affermazione nel quinto set come contro Perugia. I detrattori affermano che allora non c’era Leon e domenica mancava Leal, tuttavia la Lube è piaciuta e si è presa 2 punti quasi insperati alla vigilia. Forse non serviranno per il 4° posto dato che Monza è 2 lunghezze sopra, ma almeno la tengono avanti a Modena e Milano che anche loro hanno vinto al tie-break, ma ambedue lasciando un punto ad una rivale più debole. A trascinare il team di Blengini un Lagumdzija da 27 punti con 24 attacchi, più discontinuo Nikolov che però è stato determinante nel momento decisivo. Nel 5° set.

Nikolov, come valuta il blitz?

"Molto importante – risponde il giocatore eletto Mvp domenica– perché Piacenza è una delle squadre più forti. Noi siamo stati bravi nei primi due set, nel secondo abbiamo giocato una pallavolo super. Poi loro sono cresciuti e ci hanno spinto al tie-break. Siamo finiti sotto 5-2 ma non ci siamo arresi e con servizi e muri abbiamo piazzato il break di 6 punti e vinto la partita".

Felice della sua prova?

"Abbastanza anche se ho avuto un po’ di alti e bassi perché ho chiuso con 3 ace, ma avevo iniziato con 4 errori. E anche in ricezione avevo cominciato male subendo 3 ace".

La ricezione resta il fondamentale nel quale deve più lavorare?

"Sì ma domenica ad esempio dopo i 3 ace del primo set ne ho subito solo uno e contro i battitori che ha Piacenza non è affatto semplice. Penso che sto migliorando e sono soddisfatto".

Aveva già martellato Piacenza in semifinale di Supercoppa, una coincidenza o c’è una spiegazione tecnica?

"Forse più una coincidenza, certo devi giocare con coraggio contro di loro, bisogna saper scegliere i punti in attacco".

Evidentemente la Lube ha bisogno di essere strigliata, l’anno scorso dal patron Giulianelli, giorni fa da capitan De Cecco.

"Non lo so, io vedo che stiamo migliorando come squadra e stiamo giocando bene su palla alta".

Doveva essere un turno negativo per la difficoltà del match e per la facilità di quelli di Monza, Milano e Modena. Invece è stato positivo anche se martedì non vi basterà vincere per essere quarti.

"Noi ci proveremo con tutte le forze contro una Verona che si sta rilanciando con il rientro di Keita, ma chiaramente dovremo tifare Cisterna contro Monza".

Brianzoli che potreste affrontare sia in casa che fuori in Coppa Italia vista la classifica.

"Vero ed è l’unica squadra che non ho ancora mai battuto da quando sono in Italia. Una rivale scomoda".

Andrea Scoppa