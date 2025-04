Numia Vero Volley Milano in finale scudetto dopo vittoria su Scandicci

La Numia Vero Volley Milano è la prima squadra qualificata per la finale scudetto. Il successo per 3-1 in gara-3 contro la Savino del Bene Scandicci ha permesso di chiudere i conti al primo match point. L’inizio non è stato dei migliori per le padrone di casa, che al contrario delle ospiti, con le spalle al muro, non hanno sfoggiato subito la giusta carica agonistica. Ekaterina Antropova, dopo la mostruosa prestazione di gara-2 con 38 punti e 8 ace, si è messa subito a picchiare forte in attacco, firmando quasi da sola lo 0-1.

Nel secondo set Milano si è messa a giocare e in particolare lo ha fatto un’ottima Anna Danesi, protagonista con tre muri praticamente di fila. Le ragazze allenate da coach Stefano Lavarini hanno toccato anche il +5 sul 20-15, ma Camilla Mingardi e compagne sono risalite fino al -1 prima che si scatenasse Paola Egonu. L’opposto della Nazionale, fin lì in una serata normale, ha schiacciato tre palloni indifendibili che sono valsi il pareggio e da lì non si è più fermata.

Il terzo set è stato ancora un suo assolo, specialmente quando il pallone è tornato a scottare, con tanto di sorpasso ai danni di Antropova nel duello per il premio di top scorer di giornata. Il 2-1 è stato un colpo pesantissimo per coach Marco Gaspari che nel quarto set ha provato a mischiare le carte in tavola inserendo Kara Bajema (altra ex, come lui), ma non è servito. Milano vedendo lo striscione del traguardo si è esaltata ancora di più e ha chiuso meritatamente i conti, completando il cappotto.

La squadra del Consorzio da mercoledì 16 si giocherà lo scudetto con la vincente tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara: ieri le venete hanno vinto 3-1. Mercoledì gara 4, con Conegliano avanti 2-1 nella serie.

NUMIA VERO MILANO-SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-1 (16-25, 25-22, 25-22, 25-17).

Andrea Gussoni