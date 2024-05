Nuovo acquisto. Milano ha l’opposto. Il francese Louati sostituisce Ishikawa: "Qui per il progetto»

Rimpiazzare Yuki Ishikawa e guadagnarsi l’apprezzamento del pubblico non sarà affar semplice per Yacine Louati, nuovo volto dell’Allianz Milano. Il francese, schiacciatore classe 1992, è chiamato all’arduo, ma non impossibile compito, di sostituire l’idolo dei fan giapponesi. Il campione olimpico di Tokyo 2020 è il secondo rinforzo del club, per la prossima stagione, dopo Caneschi. Il giocatore è reduce da un’annata in PlusLiga, in Polonia con l’Asseco Resovia, con cui ha vinto la Cev Cup. Per lui non sarà però un debutto in Superlega dato che ha già giocato a Padova e Monza. "Ho accettato di venire a Milano perché sono rimasto favorevolmente impressionato dal livello che ha raggiunto la squadra in questa stagione. Vorrei dare il mio contributo per raggiungere gli ambiziosi obiettivi della società". Louati è consapevole di dover scrivere la prorpria storia senza pensare troppo al resto. "Una squadra ogni stagione può cambiare alcuni elementi, anche perdere pedine importanti, ma se si mantiene la base del gruppo, la squadra resta forte. Il compito di chi arriva è entrare velocemente nelle dinamiche della squadra. Piazza? Ho avuto il piacere di parlare più volte con Roberto durante la stagione. Mi ha convinto tutto il progetto".Giuliana Lorenzo