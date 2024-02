Obiettivo playoff. Atlantide nella fase cruciale. Arriva la sfida con la capolista

Un big-match tira l’altro per l’Atlantide, nella fase cruciale della regular season di A2. La squadra di coach Zambonardi, dopo aver affrontato Cuneo e Siena, ora è già concentrata per completare il tris delle sfide con le prime tre della classe domenica 11, quando al San Filippo arriverà la capolista Grottazzolina. Una sfida che si preannuncia in salita per i Tucani, pronti a sfidare i biancoblù con lo slancio trasmesso dal tie-break conquistato nella città del Palio. Un successo in rimonta ottenuto con grande determinazione da Tiberti e compagni, che restano al sesto posto e sono distanti otto lunghezze da Santa Croce, al momento alla prima posizione al di fuori della zona playoff. Un traguardo, questo, che è il grande obiettivo stagionale dei bresciani. "A Siena – è il commento di Niels Klapwijk, che in Toscana è stato il miglior realizzatore degli ospiti – siamo partiti bene, ma poi loro hanno fatto meglio e sembravano avere il match in tasca. Noi, invece, nel quarto set glielo abbiamo tolto letteralmente di tasca ed abbiamo conquistato due punti fantastici. Adesso aspettiamo la capolista al San Filippo".

Luca Marinoni