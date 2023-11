Oggi c’è la Champions League. Scontro al vertice del girone. La Lube in casa della sorpresa Praga

Giovedì di Champions League per la Lube che alle 18 scende in campo a Praga contro il VK Lvi Praha per il secondo turno del girone E. Una giornata e una partita che valgono il primato nel raggruppamento. I biancorossi, giunti nella capitale della Repubblica Ceca ieri, affrontano all’Arena Sparta Podvinny Mlyn i padroni di casa che hanno vinto anche loro l’incontro inaugurale, sorprendendo i belgi (e non solo loro) del Maaseik con un autoritario 0-3. Insomma, anche se è presto per guardare la classifica, i ragazzi di Blengini oggi in diretta su Dazn affrontano forse la principale contendente al primo posto. accedono ai quarti della principale competizione europea le prime dei 5 gironi (in base al numero di vittorie) mentre le seconde classificate e la migliore terza devono disputare un turno preliminare. Civitanova arriva al match sulla scia dei quattro successi di fila e con l’organico al completo, consapevole però che deve salire di livello rispetto a domenica e al 3-2 risicato su Taranto. In Europa Blengini non ha limitazioni nella formazione e vedremo se riproporrà titolare Yant che, una settimana fa contro i rumeni dell’Arcada Galati, ha fatto vedere di essere indietro come ritmo partita. Il cubano avrebbe bisogno di giocare ma lo stesso Zaytsev è in un momento di involuzione e questa gara potrebbe rilanciare anche lui. Va detto però che lo "zar" appare teoricamente sicuro nel sestetto di domenica contro Trento e potrebbe riposare. Così come era stato contro i rumeni, per la Lube si tratta di una partita inedita mentre ha già incrociato nelle coppe altre formazioni ceche, sono state il Jihostroj Ceske Budejovice, il Cez Karlovarsko e più volte il Dukla Liberec. Finora è stato en plein di vittorie biancorosse, i precedenti danno un bilancio di 10 a zero. Secondo nel campionato nazionale a 2 punti dal Kladno, il VK Lvi Praha è guidato dal tecnico argentino Juan Manuel Barrial (esperienza in Italia da giocatore con Virtus Potenza a fine anni ’80 e inizio anni ’90), ha come palleggiatore Jakub Janouch e opposto Casey Adam Schouten, quest’ultimo protagonista in campionato e anche in Belgio. In posto 4 giocano Daniel Cech e Oskar Madsen, al centro sono impiegati Fynnian Mc Carthy e Pablo Damian Crer, il libero è Milan Monik. Nel roster c’è una vecchia conoscenza della SuperLega con trascorsi a Modena nel biennio 201920-202021, lo schiacciatore cubano Luis Estrada Mazorra che, tuttavia, finora non è sceso in campo con il Lvi. Ieri sera si è giocata l’altra sfida del gruppo tra Arcada Galati e Maaseik. Andrea Scoppa