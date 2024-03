Operazione rimonta contro Trento. La Lube vuole un’altra impresa

Lube, regalati un sogno. Questo marzo super adrenalinico riserva stasera alle 20.30 un altro momento di grande pathos e potenzialmente storico per la Lube: la semifinale di ritorno di Champions League contro l’Itas Trentino. Dopo il ko 3-1 patito mercoledì scorso a valle delle Dolomiti sotto i colpi di Michieletto (23 punti e 4 ace) e pure dell’ex Rychlicki (75% in attacco), i biancorossi oggi cercano l’ennesima rimonta provando a sfruttare il fattore campo. Ci sarà la diretta su Dazn ma questa è una partita che richiede la presenza dal vivo senza se e senza ma, serve un’affluenza degna di un gara tra campioni d’Italia e vice, un duello che mette in palio la finale della competizione più prestigiosa. Le indiscrezioni parlano di almeno tremila spettatori. Per volare in Turchia il 5 maggio (sede da definire) e provare ad alzare il trofeo per la terza volta cinque anni dopo il trionfo di Berlino, il team di Blengini deve vincere da tre punti, quindi 3-0 o 3-1. Solo questi risultati consentiranno di giocarsi tutto al Golden set, lo spareggio breve ma decisivo ai 15 punti. Qualunque altro risultato, anche la vittoria per 3-2, farebbe festeggiare gli ospiti di coach Soli.

Il remake dell’ultima finale tricolore, dieci mesi dopo, vale dunque il pass per la finale di Champions e l’avversaria al 99% saranno i polacchi dello Jastrzebski che oggi alle 17 italiane giocano ad Ankara contro lo Ziraat forti del 3-0 d’andata.

Sarà confronto n.99 tra i club più vincenti del nuovo millennio, stellare per la presenza di tanti assi della nostra Nazionale campione del mondo in carica e in questa stagione Trento ha sempre avuto la meglio nelle precedenti tre occasioni. All’andata ha "picchiato" Civitanova con il servizio ed ha utilizzato le sue proverbiali armi di muro-difesa, pertanto come ha affermato ieri Yant sarà fondamentale ricevere bene anche per poter attaccare meglio contro le mani gialloblù a rete. Blengini avrà tutti a disposizione perché nonostante sia uscito prima dal campo domenica, Chinenyeze si è regolarmente allenato. In Champions non ci sono paletti e quindi Yant partirà titolare, tanto più dopo la grande prova contro Monza, semmai c’è curiosità per vedere se Nikolov (25 punti a Trento) sarà schiacciatore oppure opposto. Trento ha la pesante assenza di Sbertoli ma in questo periodo il giovane Acquarone ha saputo orchestrare in modo diligente il gioco, l’Itas sarà stata meno bella e ha faticato di più, ma comunque ha sempre vinto, raggiungendo ad esempio la semifinale scudetto grazie al 3-0 nella serie con Modena.

Andrea Scoppa