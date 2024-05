Osimo ha in testa i playoff. E incassa tre punti pesanti

la nef osimo

3

lube civitanova

0

PARZIALI: 25-17, 25-12, 25-14 Arbitri: Tosti e Perazzetti.

Altra vittoria netta per Osimo che batte nettamente per 3-0 i giovani della Lube Civitanova proseguendo il suo cammino verso l’obiettivo playoff. Un successo prezioso in ottica classifica per i "senza testa" capaci di imporre subito un buon ritmo al match, con altri tre punti pesanti in cascina che mettono sempre più al sicuro la seconda piazza. Una striscia di risultati positivi per i biancoblu che si confermano come una delle squadre più in forma del momento.

Dopo un inizio spavaldo dei giovani di coach Rosichini (7-8), Boesso e Rosa suonano la carica, con Cremascoli e compagni che difendono egregiamente e servono meglio. Primo set in cassaforte e buona partenza anche nel secondo parziale volando subito sul 5-0.

Senza storia il secondo parziale e anche il terzo set, con Stella protagonista assoluto, per un match che scorre via tranquillo per la squadra di Pascucci che chiude con il massimo scarto. "Siamo stati bravi subito a imporre il nostro gioco – commenta Filippo Melonari – e a portare a casa quello che ci serviva: i tre punti. Adesso ci attendono tutte finali che non dovremo fallire per ottenere il nostro obiettivo". Per la penultima giornata domani Osimo salirà a Forlì. Lo schiacciatore Francesco Terranova racconta di un Forlì "che non sarà da sottovalutare, perché cercheranno punti salvezza. A noi manca poco per raggiungere l’obiettivo dei playoff. Contro la Lube abbiamo sofferto all’inizio, ma poi siamo cresciuti, confermando il bel ruolino di marcia che abbiamo in casa".