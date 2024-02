"Palmi punto di partenza"

E’ stata forse la più bella partita vista quest’anno al Palas Allende quella con Palmi di domenica scorsa. La Smartsystem è ancora vincente e mantiene dunque con merito l’imbattibilità casalinga. Successo che è arrivato però attraverso una sofferenza infinita: "Match combattutissimo – afferma il centrale Gabriele Maletto – dopo i primi due set pensavamo di chiudere la pratica nel terzo, poi loro sono rientrati in partita. Bravi noi a spingere in battuta e non permettere gioco semplice sottorete al loro palleggiatore". Il centrale piemontese sottolinea l’importanza del lavoro svolto in settimana: "Durante gli allenamenti settimanali – continua Maletto – ci stiamo concentrando sulle fasi in cui la palla che scotta, cerchiamo di seguire le indicazioni del mister e stiamo provando a cambiare atteggiamento mentale". Il Palas Allende è diventato quest’annno un fortino e si spera possa continuare ad esserlo: "Giocheremo delle partite in casa molto importanti – dice Maletto – puntiamo ad arrivare più in alto in classifica per avere una migliore griglia playoff. E non dimentichiamoci che dobbiamo giocare la Coppa Italia in casa".

Raggiante Pietro Merlo che, complimentandosi con gli avversari, precisa come la squadra sia carica in questo finale di stagione: "Complimenti agli avversari – afferma l’ex Pineto – bravi noi ad uscire bene dai soliti momenti di calo. Poi loro hanno commesso, anche per meriti nostri, alcuni errori che si sono rivelati decisivi". Sul futuro lo schiacciatore virtussino appare fiducioso: "Con Palmi è stato un punto di partenza – conclude Merlo – ora siamo carichi per affrontare i vari obiettivi e vogliamo fare bene".

Prossimo obiettivo è sabato alle 16,30 quando la Virtus andrà a fare visita a Modica. Poi si prosegue con gare ravvicinate. Infatti mercoledì 28 febbraio arriva a Fano la capolista Macerata. Sarà un derby molto infuocato. Poi senza sosta, sabato 2 e domenica 3 marzo al Palas Allende si giocano le Final Four di Coppa Italia, dove i biancorossi vogliono recitare un ruolo da protagonisti. Del resto la squadra sta andando bene e in casa sta giocando con grande carattere. La società è ambiziosa e se lo merita dopo tanto lavoro. Il presidente Emidio Cennerilli crede in questo gruppo e non sbaglia. Dopo che coach Tofoli ha portato i biancorossi fino al secondo posto in classifica, il tecnico subentrato Mastrangelo sta proseguendo il cammino vincente. Senza dimenticarsi l’importanza del pubblico locale che riempie sempre il palazzetto trascinando con affetto i propri beniamini.

b.t.