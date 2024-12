Paolo Nicolai si ritira dal beach volley e diventa direttore tecnico per Los Angeles 2028

Paolo Nicolai ha concluso la sua carriera da campione di beach volley, ieri nelle finals del tour mondiale a Doha, in Qatar. La sconfitta, in coppia con Cottafava, è arrivata contro i tedeschi Ehlers e Wickler, che alla fine della gara hanno reso omaggio all’azzurro, capace di vincere l’unica medaglia azzurra nella storia delle Olimpiadi (in coppia con Daniele Lupo, a Rio 2016).

Ora Nicolai diventerà direttore tecnico della nazionale maschile di beach volley in vista dei Giochi Los Angeles 2028.

Nel volley indoor, da martedì scatta a Uberlandia, nello stato brasiliano di Minas Gerais, il Mondiale per club maschile nel quale sono impegnati anche Lube Civitanova e Itas Trentino. I marchigiani sono nel girone A con Praia Clube (Brasile), Foolad Sirjan Iranian (Iran) e Al Ahly (Egitto), mentre l’Itas se la vedrà con Sada Cruzeiro (Brasile), Ciudad Voley (Argentina) e Shahdab Yazd (Iran). Passano le prime due di ogni gruppo, finale in programma domenica 15. Da martedì 17 scatterà il mondiale per club femminile in Cina, a Hangzhou, fino al 22 dicembre, con Conegliano e Vero Milano in campo.