Parla Anzani. "Serve una prova aggressiva e spregiudicata»

Mint Vero Volley Monza-Cucine Lube Civitanova sarà la prima partita in calendario per i quarti di Coppa Italia, quella tra quarta e quinta in classifica in base alla graduatoria al termine del girone di andata. Le squadre scenderanno in campo alle 20 di oggi, mentre alle 20.30 ecco Itas Trentino-Rana Verona e Gas Sales Bluenergy Piacenza-Allianz Milano. Infine domani alle 20.30 Sir Susa Vim Perugia-Valsa Group Modena. Alla vigilia in casa biancorossa ha parlato Simone Anzani: "Per noi – ha detto il centrale – sarà una sfida ancor più complicata, dovremo presentarci a Monza con un atteggiamento migliore rispetto alla partita vinta sabato. La scorsa settimana il loro servizio non è stato molto incisivo, ma nel prossimo match cercheranno di sorprenderci. Dovremo prepararci bene sia di testa che tecnicamente, mi aspetto una gara lunga e impegnativa. Sono incontri da giocare in maniera aggressiva e spregiudicata. Affrontare i quarti in trasferta significa che non abbiamo chiuso il girone di andata nella posizione a cui aspiravamo, ma per me saranno il gioco e le motivazioni a fare la differenza, non il fattore campo".

Così invece Massimo Eccheli, tecnico dei brianzoli: "Ho detto ai ragazzi che nell’ultima partita abbiamo disputato un match quasi alla pari contro Civitanova, ma siamo mancati nella continuità al servizio, aspetto che più di ogni altro ci ha penalizzato. Guardiamo però ai lati positivi, a quello che è andato bene contro una formazione che è vicecampione d’Italia e che nelle annate precedenti ha vinto due Scudetti. Per batterla dovremo mettere in campo una prova di altissimo livello, giocare bene e non aver paura del confronto. La nostra aspettativa è di giocare una partita ancora migliore rispetto a quella di pochi giorni fa".

Andrea Scoppa