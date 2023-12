Parla Balaso. "È una partita delicata per la classifica»

Fabio Balaso e Radostin Stoytchev hanno presentato il match di Santo Stefano. "Per me – ha detto il libero della Lube e della Nazionale – che sono originario di Padova conta sempre parecchio questa sfida, sarà una gara interessante e delicata per la classifica. Di conseguenza, anche per la griglia della Coppa Italia. Quello scaligero è un team dall’elevato potenziale fisico, lo ha già dimostrato lo scorso anno e ora non è da meno. Tra l’altro, è in corso il graduale reinserimento di Keita, atleta dalle grandi qualità e decisivo nel recente match contro Milano". Così il tecnico dei gialloblù: "Civitanova rappresenta per noi una partita particolare. Nella stagione scorsa ai playoff è riuscita a ribaltare la serie dei quarti eliminandoci e ci ha lasciato brutti ricordi. Quella biancorossa è una squadra costruita con grandi giocatori e con un organico molto largo, quindi dobbiamo avere un approccio importante. Voglio vedere la squadra molto determinata, ambiziosa e vogliosa di vincere una partita in trasferta di alto livello".