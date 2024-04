Parla bottolo. "Attesi in Veneto da una gara difficile»

Così Bottolo alla vigilia: "Abbiamo debuttato nel girone con grinta e aggressività, siamo stati bravi a ritrovarci dopo l’uscita di scena dalla corsa Scudetto. A Padova troveremo una squadra agguerrita e un pubblico che vive con entusiasmo la lotta per il pass europeo cercando di caricare il team patavino". Le parole di coach Cuttini: "Dopo l’esordio a Verona, tornare a giocare davanti al nostro pubblico può rappresentare un fattore a nostro favore. Abbiamo sempre ricevuto un grande supporto alla Kioene Arena e le nostre prestazioni sono superiori rispetto a quando giochiamo fuori. Questo potrebbe essere un vantaggio, soprattutto considerando che affrontiamo una squadra importante, con uno dei migliori palleggiatori della SuperLega, De Cecco. Dovremo fare del nostro meglio per provare a mettere in difficoltà la loro ricezione con la battuta".

Rai Sport alle 18 trasmetterà Perugia-Milano, terzo atto di una serie di semifinale Scudetto che mercoledì ha visto l’Allianz realizzare una rimonta spettacolare.