PArla il dg cormio. "Bruno? Ha vinto più in due anni da noi che in una vita lassù»

Dieci i punti che separano le due squadre, 29 per Civitanova e 19 per Modena. Con l’incontro di questo pomeriggio si giunge al confronto n.108 e finora la Lube ha avuto la meglio in 62 occasioni, gli avversari in 45. All’andata finì 0-3 con i martelli biancorossi brillanti e Balaso Mvp, ma Modena era priva di Federici e Sapozhkov non era al meglio. I gialloblù spiccano al servizio dove risultano terzi di SuperLega per ace/set (e Davyskiba è terzo a livello individuale), peccano invece a muro dove sono penultimi. Il dg biancorosso Giuseppe Cormio ha voluto dire la sua alla vigilia della sfida valida per la 17ª giornata: "Arriva la partita degli ex, siamo amici contro! Io ho avuto nella mia Lube due bandiere come Juantorena e Stankovic, ma anche Bruno, che ha vinto più in due anni da noi, nonostante il blocco per il Covid-19, che in una vita a Modena dove però ha identificato la sua casa. Tornerà nelle Marche Alberto Giuliani nei panni di tecnico rivale. Tra i tre ex che ora giocano da noi, invece, l’ultimo arrivato è Lagumdzija, lo scorso anno bomber in Emilia. Si incrociano destini di campioni e grandi allenatori, lo stesso Blengini era nello staff modenese anni fa. Sarà la prima partita da avversario all’Eurosuole Forum per Juantorena. Mi incuriosisce capire come il pubblico accoglierà Osmany dopo la sua fuga. Il cambio di guida tecnica darà uno scossone alla Valsa Group, noi speriamo di tenere testa a una squadra che, al di là dei punti in classifica, è un’ottima rivale. Sarà decisivo dimostrare una superiorità tecnica, ma anche l’atteggiamento sarà un buon sostegno. Tutti vorrebbero giocare un classico della pallavolo italiana come questo, quindi credo che gli atleti saranno carichi. L’euforia sugli spalti, l’agonismo e la qualità del gioco renderanno tutto spettacolare".

Andrea Scoppa