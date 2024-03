Parla lo schiacciatore di Blengini. Nikolov: "Determinati a cambiare rotta»

Prima del match senza appello, dentro o fuori (in caso di malaugurato ko non sarebbe comunque l’ultimo, giovedì c’è il ritorno di Champions e poi la Lube avrebbe i playoff consolazione per il 5° posto), hanno parlato Aleksandar Nikolov e Marlon Yant, martelli finora sempre in sestetto nella serie. "Vogliamo cambiare rotta. Già con Trento, abbiamo mostrato un buon livello di gioco – ha detto Nikolov – c’è mancato poco per raggiungere l’obiettivo. Scenderemo in campo per muovere il primo passo verso la rimonta. Con il nostro atteggiamento daremo la carica ai tifosi e loro ci ricompenseranno con la giusta energia per vincere. Saranno le nostre azioni sul campo a fare la differenza, questa squadra da quando sono qui ha sempre dimostrato il proprio valore nei momenti più difficili ed è quando abbiamo le spalle al muro che esprimiamo al meglio il nostro gioco".

Così invece Yant: "Dal punto di vista personale sono rammaricato per aver sbagliato degli attacchi importanti nel 4° set della semifinale di Champions a Trento e spero di potermi rifare con Monza. In sette giorni ci giochiamo tutto. Contro Monza dobbiamo difendere ogni pallone e proporre un servizio molto aggressivo. Monza sta giocando una buona pallavolo confermandosi una rivale molto ostica, ma a fare la differenza in questa serie è la nostra proposta di gioco".

an. sc.