Perugia attende Modena: "Altro match affascinante"

Sarà Rai Sport a trasmettere domenica 12 novembre la quarta giornata del campionato di superlega maschile dal palasport di Pian di Massiano. La Sir Susa Vim Perugia, a distanza di venti giorni, torna tra le mura amiche per un altro scontro dalla rivalità accesa. Sarà l’occasione per i block-devils di festeggiare insieme ai loro tifosi il primo trofeo dell’annata agonistica, e non c’è dubbio che la supercoppa italiana sarà esibita per filmati e fotografie come di consueto. A contendere i tre punti ai bianconeri stavolta sarà Modena, nemica giurata contro cui l’orgoglio e l’onore vale più della classifica. Alla vigilia del confronto parla il palleggiatore Simone Giannelli: "Torniamo davanti ai nostri tifosi dopo oltre venti giorni molto intensi, con una supercoppa in più che vogliamo festeggiare insieme al nostro pubblico e consci di avere di fronte, dopo quelli giocati a Biella e dopo Civitanova Marche, un altro match di cartello ed affascinante. Dall’altra parte della rete troveremo Modena, cioè una squadra di grande tradizione, di altissimo livello e con tanti grandi campioni nel proprio roster. Come sempre nel campionato italiano sarà una partita dura, complicata, che dovremo essere in primo luogo bravi ad interpretare e nella quale dovremo saper essere pazienti e pronti a sfruttare al massimo le occasioni che ci si presenteranno. Penso che il rendimento di battuta e ricezione, come spesso capita, potrà essere decisivo per spostare l’ago della bilancia della gara da una parte o dall’altra. Noi ci stiamo preparando nel migliore dei modi e, con l’aiuto del nostro pubblico, puntiamo a tornare al successo in superlega". Il centrale Sebastian Solé ha aggiunto sue considerazioni: "Domenica scorsa potevamo anche vincere ma quando ti giochi la partita per due palloni puoi avere fortuna oppure no. L’atteggiamento che abbiamo in campo è positivo, coach Lorenzetti ci trasmette fiducia e noi stiamo facendo bene".