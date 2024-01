Perugia si gode il trionfo: "Promessa mantenuta"

Dopo la supercoppa italiana ed il mondiale per club è arrivata la coppa Italia, un successo travolgente che è anche il coronamento di tanti sforzi. La Sir Susa Vim Perugia è la più forte, lo era ad inizio stagione e lo è a metà, ora la speranza è che lo possa essere anche alla fine, se ci riuscisse ritoccherebbe la stagione dei record, quella della fenomenale tripletta. Dopo l’esperienza del recente passato, però, nessuno vuole parlare di grande slam. Per lo scudetto ci sarà tempo di parlarne, ma di certo i block-devils hanno fatto vedere di essere tosti e seri pretendenti al tricolore. Perugia si conferma protagonista nella pallavolo nazionale, un’autorevole pretendente in ogni competizione. Si potrebbe dire che la formazione abbiamo imparato dai suoi errori, ma non bisogna dimenticare la mano del tecnico Lorenzetti che ha plasmato i giocatori e ha fornito loro una mentalità vincente. L’atteggiamento psicologico tenuto dai perugini è stato ottimale, più volte si sono trovati sotto e sempre sono riusciti a uscire dalla buca in cui si trovavano. Se prima erano indizi, ora sono prove. Massimo Colaci è il giocatore più vincente in maglia bianconera. L’unico atleta che ha già vissuto la stagione perfetta nell’anno agonistico 2017-2018, la Lega Pallavolo Serie A maschile ha voluto insignire del premio alla carriera: "È sempre una grande emozione vincere questi trofei, per me è una sfida. Sono contento per me, per i miei compagni, la società e i tifosi. La final four ha dimostrato che ci sono tante squadre forti, per cui è ancora più bello e stimolante e dà maggiore valore alle vittorie". A guidare la squadra al successo è stato il regista Simone Giannelli, che ha commentato così: "Ci eravamo promessi di tornare a Perugia con qualcosa. Questa coppa Italia vale tanto perché è un trofeo sempre difficilissimo. Lo dicevamo prima andare a Bologna, è una competizione che si gioca a metà stagione, c’è un’atmosfera pazzesca. Sempre nei palazzetti anche questo era pieno, quindi sono molto felice perché non è scontato. Essere qua è tanta roba, sono veramente contento e ringrazio tutti i miei compagni di squadra. Dentro di me c’è tanta felicità. Prima della partita ho guardato tutto il tempo Sinner, è stato il mio modo di concentrarmi, ha compiuto un’impresa storica".