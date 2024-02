Playoff da difendere e orgoglio in palio. La Megabox con Busto per tornare a correre

E’ ora di riprendere a correre. E l’occasione è ghiotta. Domani alle 20,30 nella tana della Megabox arriva la Uyba Busto Arzisio. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. La squadra di Andrea Pistola è reduce da due sconfitte consecutive in trasferta su campi difficili come Pinerolo e Chieri, ed ora è al settimo posto in classifica, alla pari con il Bisonte Firenze, che però ha una vittoria in più. Il sesto posto di Pinerolo è lontano solo due lunghezze, ma si è rifatta sotto la Aeroitalia Smi Roma, ora a due punti da Vallefoglia e Firenze e dunque in piena corsa per la qualificazione ai playoff. La stessa Uyba Busto Arsizio non è lontana (-6 dalle tigri), e quindi i punti in palio sabato sono molto importanti per entrambe le squadre. Negli altri incontri della sesta giornata di ritorno, il Bisonte è in trasferta a Casalmaggiore, Roma andrà a Bergamo e Pinerolo riceverà Chieri.

"Busto è una squadra ostica da affrontare perché non molla mai – così presenta la sfida il direttore sportivo della Megabox Alessio Simone -. È composta da molte atlete giovani ed esuberanti, che stanno facendo sicuramente un buon campionato. La sorpresa è sicuramente Bracchi, ma la squadra ha anche un ottimo libero come Zannoni, centrali veloci sia a muro che in attacco e molte soluzioni di gioco. All’andata giocammo una delle nostre peggiori partite della stagione e vogliamo sicuramente rifarci davanti al nostro pubblico. E stiamo lavorando per questo".

In occasione del successivo turno casalingo, in programma nel pomeriggio di sabato 10 febbraio al PalaMegabox di Pesaro contro la Savino Del Bene Scandicci, la Megabox organizzerà il Tigers Day. Un’occasione per unire l’atmosfera di Carnevale con lo sport di alto livello. Ma intanto occorre concentrarsi sulla gara di sabato sera davanti al pubblico amico. Bisogna dimenticare le due ultime prestazioni e ritrovare personalità e consapevolezza nei propri mezzi. Il campionato è ancora lungo e le biancoverdi hanno dimostrato di sapersela giocare contro tutte. A volte c’è qualche calo che finora ha compromesso incontri che erano alla portata delle pesaresi. Dunque è ora di riprendere a spingere per puntare al primo obiettivo stagionale: l’ingresso alla griglia playoff. Sabato c’è anche la diretta tv e il team del presidente Ivano Angeli si vuole fare bello e vincente davanti ai telespettatori, uno spot anche per le aziende che hanno investito nel progetto del volley a Vallefoglia.

b.t.