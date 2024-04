Playoff quinto posto, buona la prima. La Lube stende Modena degli ex

Lube

3

Modena

1

CUCINE LUBE : Chinenyeze 8, Lagumdzija 16, Nikolov 14, De Cecco 1, Anzani 8, Bottolo 8, Balaso (L), Bisotto (L), Thelle, Motzo 1, Zaytsev 1, Yant 1, Diamantini. All. Blengini.

VALSA GROUP MODENA: Bruno 4, Sanguinetti 9, Sapozhkov 8, Brehme 3, Davyskiba 21, Rinaldi 10, Federici (L), Boninfante, G. Pinali 1, Stankovic 6, Sighinolfi. N.E. Juantorena, R. Pinali, Gollini (L). All. Giuliani.

Arbitri: Turtù (Fm) e Brunelli (An).

Parziali: 25-20 (24’), 25-19 (25’), 10-25 (18’), 25-22 (26’) Note: spettatori 1.453; Lube battute sbagliate 16, ace 3, muri 11, ricezione 54% (perfetta 22%), attacco 43%; Valsa bs 20, ace 9, muri 3, 51% (29%), 46%.

La prima volta nei playoff 5° posto su 109 confronti del super classico contro Modena (degli ex Bruno, Juantorena, Stankovic e Giuliani), termina come le altre sfide stagionali, vale a dire con la Lube vincente. Questa volta per 3-1. Davanti a poco pubblico come era facilmente immaginabile, in un clima assai disteso in campo, i biancorossi aprono bene il girone iniziato mercoledì sera per le altre, con Piacenza che ha vinto a Cisterna e Verona che ha battuto quella Padova che sarà rivale di Civitanova domenica alle 17 in Veneto. Miglior giocatore del match Lagumdzija.

Primo set. Tante sorprese, all’ultimo cambiano gli arbitri, poiché i designati Verrascina e Zavater sono stati bloccati in autostrada e novità anche come speaker, per l’occasione c’è Riccardo Minnucci. Coach Blengini parte con Bottolo (sempre out Larizza, gli altri giocheranno tutti) e alterna Balaso alla ricezione e Bisotto per la difesa, mentre Giuliani tiene in panca Juantorena. Sul taraflex Davyskiba va in difficoltà, prima si becca il muro di Anzani, poi attacca largo, fuga 18-14. Bottolo segna il 24-19, il muro di Anzani su Sanguinetti fa 1-0.

Secondo set. Nikolov si diverte tra attacchi e muri, la Lube prova a ri-scappare 11-8. Sapozhkov ancora una volta non fa bella figura, i biancorossi amministrano il vantaggio e stavolta si invertono i ruoli nel finale, Anzani passa per il 24-19, Bottolo fa 2-0.

Terzo set. Giuliani va con Stankovic e l’altro centrale, Sanguinetti, sforna ace a ripetizione, Modena vola via 0-6. La ricezione Lube improvvisamente va in tilt, specie Bottolo che viene rimpiazzato da Zaytsev e con un altro ace, di Davyskiba, gli ospiti si portano sul 2-11. Diventa 8-20 imbarazzante e il servizio in rete di Lagumdzija chiude.

Quarto set. Dopo un parziale orribile (18% in attacco e nessuno con più di 1 punto), la Lube cerca di tornare in partita per l’ultimo sforzo. L’aiuta Lagumdzija che piazza due ace di fila, poi... Sapozhkov, murato da Chinenyeze: 21-17. Bottolo di pipe sigla il 24-19, Davyskiba (comunque il migliore dei martelli ospiti) sbaglia il servizio.