Playoff quinto posto. Domani alle 20.30 i civitanovesi contro Modena

La Lube debutterà domani nei Playoff 5° Posto, competizione minore finora mai disputata visto che i biancorossi sono reduci da 6 finali Scudetto. Da ieri si possono acquistare i tagliandi al botteghino (sorprende e ha creato qualche malumore tra i tifosi che i prezzi siano rimasti gli stessi dei quarti playoff), otto giorni dopo la squadra di Blengini tornerà all’Eurosuole Forum domani alle 20.30 per misurarsi contro la Valsa Group Modena. In realtà la prima giornata del girone comincia oggi con tutte le altre partite: alle 19 Rana Verona-Pallavolo Padova e alle 20.30 Cisterna-Gas Sales Bluenergy Piacenza. Sempre oggi riecco le ben più significative semifinali Scudetto. In programma gara2 tra Monza e Trento e tra Milano e Perugia. Si va in Lombardia dopo che nel primo atto hanno vinto le favorite Itas e Sir. Entrambe le sfide alle 20.30, diretta su Rai Sport per Mint-Itas.

an. sc.