PLAYOFF SCUDETTO. Serie in parità, Milano rialza la testa dopo il ko: assalto alla Lube per il terzo round

Ripartire subito e farlo dal bel gioco: oggi alle 18, all’Eurosuole Forum, l’Allianz Milano affronta in gara 3 dei quarti dei playoff scudetto la Cucine Lube Civitanova. La serie è in perfetta parità, sull’1-1, dopo la vittoria schiacciante dei marchigiani una settimana fa tra le mura dell’Allianz Cloud. In quell’occasione, la formazione di Roberto Piazza è apparsa arrendevole e carente in molti aspetti, a differenza della compagine guidata da Medei, efficace dai nove metri, in attacco e difesa. "Credo che la Lube – spiega lo schiacciatore Louati – ci abbia fatto vedere chi è in gara 2 e il motivo per cui è arrivata terza in stagione regolare. È una squadra in grado di giocare queste partite davvero impressionanti, come quella dell’Allianz Cloud. Dall’altra parte posso dire che quelli di domenica non eravamo noi. Siamo delusi e arrabbiati per avere perso un’opportunità a casa nostra. Quella per noi è stata una non partita. Vogliamo ripartire e fare meglio. Possiamo giocare molto meglio anche rispetto a gara 1 vinta a Civitanova. Abbiamo la palla e il futuro nelle nostre mani, ci stiamo allenando forte e con convinzione e così ci presentiamo a questa sfida".

Bisognerà tirare fuori grinta e decisione in vista anche di gara 4, in programma mercoledì alle 20.30 a Milano. L’Allianz deve pensare al proprio gioco ma magari può sperare nel contraccolpo psicologico dopo la recente sconfitta della Lube nella finale di Challenge Cup contro il Bogdanka Luk Lublin di coach Botti e di Wilfredo Leon.

Giuliana Lorenzo