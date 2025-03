Pool Promozione A2 femminile. La Cbf Balducci vince a Padova. Blindato il secondo posto

1

CBF BALDUCCI MACERATA

3

NUVOLI’ ALTAFRATTE : Stocco 4, Esposito 18, Bovo 11, Grosse Scharmann 14, Fiorio 8, Hart 12, Maggipinto (L), Esposito 3, Ghibaudo 1. Non entrate: Michielini, Occhinegro (L), Talerico, Pridatko, Fanelli. Allenatore Sinibaldi.

CBF BALDUCCI MACERATA: Bulaich Simian 7, Mazzon 3, Bonelli 4, Battista 1, Caruso 10, Decortes 19, Bresciani (L), Fiesoli 15, Busolini 6, Allaoui 1, Morandini. Non entrate: Sanguigni, Tartabini (L), Orlandi. Allenatore Lionetti.

Arbitri: Marigliano, De Nard.

Parziali: 25-14 19-25 24-26 17-25.

Note - Durata set: 20’, 26’, 33’, 24’; Totale: 103’. Mvp: Decortes.

La Cbf Balducci vince in rimonta a Padova, centra la tredicesima vittoria e blinda il secondo posto della Pool Promozione di A2 di volley femminile. A due giornate dalla fine le ragazze di coach Lionetti sono a 5 punti dalla capolista San Giovanni in Marignano, vincitrice anche ieri nel match a Trento, e hanno 8 punti di vantaggio su Messina. La partita con Padova conferma quanto si temeva, le venete partono fortissimo in battuta creando difficoltà alle avversarie, però la Cbf Balducci sistema la ricezione, cresce al servizio e di conseguenza il muro comincia a farsi valere. Fondamentale nell’economia del match il terzo set vinto dalle maceratesi ai vantaggi. Primo set decisamente in salita per la formazione marchigiana: il servizio di Haart manda in crisi la ricezione maceratese (3 ace per la statunitense) e scava un break importante in due fasi del parziale. Non solo, le venete inoltre attaccano quasi al 60% (Grosse Scharmann 5 punti), il finale è nettamente per la Nuvolì, 25-14 in un set dominato. Nel secondo set la Cbf Balducci parte bene (3-10) ma poi tutto torna in equilibrio (10-11) con le maceratesi ancora difficoltà in ricezione. In compenso la squadra di coach Lionetti cresce nel servizio e nell’attacco (Fiesoli 50%, Bulaich 67%) e in tal modo costruiscono un nuovo break conservato fino al 19-25 conclusivo. La Cbf Balducci sistema la fase di ricezione e il terzo set è nel segno dell’equilibrio: non c’è una squadra che riesce a prendere il sopravvento sull’altra fino a quando le ospiti chiudono ai vantaggi (24-26) coi colpi di Decortes, buono l’ingresso di Busolini al centro (67% in attacco). Il quarto set, invece, è subito nelle mani della formazione ospite: le maceratesi attaccano al 43% contro il 31% delle patavine, fanno subito il break ad inizio parziale e lo tengono fino in fondo (17-25).