Powervolley, solo illusione. Verona espugna l’Allianz

Nessun regalo di compleanno per Paolo Porro (nella foto) che ieri spegneva 23 candeline. L’Allianz Milano si arrende 3-1 alla Rana Verona in una partita dai continui ribaltamenti, combattuta fino alla fine. Va in scena un primo set ad alta intensità all’Allianz Cloud. Milano inizia con il piglio giusto per poi subire la potenza di Keita e Dzavoronok. A metà set, però, cambia l’inerzia del parziale: gli scaligeri faticano parecchio in ricezione mentre i padroni di casa alzano il livello e il muro. L’Allianz si porta così sull’1 a 0. La formazione di Piazza prende subito il largo nel secondo set, guidata da un Porro in buona forma a differenza del suo pari ruolo avversario Abaev, poi sostituito da Spirito.

Il cambio dà linfa vitale ai veneti che riagganciano i lombardi. Il parziale è in bilico e ai vantaggi, dopo due set point, è la Rana Verona a pareggiare i conti. Verona scappa subito nel terzo approfittando pure di una serata poco brillante da part di Reggers. Milano insegue per tutto il set, dando qualche segnale positivo solo verso la fine ma è Verona a portarsi sul 2 a 1. Si lotta punto a punto nel quarto ma è sempre la formazione veneta a portarsi in vantaggio e a tenere alte le percentuali in attacco. I padroni di casa hanno anche una palla set per portare il match al quinto, ma ai vantaggi si arrendono agli avversari.

ALLIANZ MILANO-RANA VERONA 1 -3

(25-17; 24-26; 22- 25; 28- 30).