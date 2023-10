PROVA DI FORZA. Milano piega Scandicci, decisiva Egonu

Grande prova di forza dell’Allianz Vero Volley Milano che si è aggiudicata il primo big match della stagione, schiacciando per 3-2 la Savino del Bene Scandicci. Davanti a 4613 spettatori, la squadra allenata da Marco Gaspari, in attesa della Supercoppa, ha centrato così la terza vittoria in altrettante giornate, portandosi a -1 dalle campionesse d’Italia in carica. Contro le toscane grandi emozioni nel primo set, quando Milano si è imposta dal 20-24 in rimonta. Le ragazze di Barbolini, dopo aver subito il raddoppio, hanno reagito: quando il 3-0 sembrava ormai scritto, hanno allungato il match al tie-break approfittando anche di un calo delle padrone di casa. Gaspari ha pescato dalla panchina, nel momento clou ha dovuto anche sostituire Paola Egonu (top scorer con 33 punti) per un problema al ginocchio ma Sylla, Daalderop e Rettke hanno firmato il successo in volata.

MILANO-SCANDICCI 3-2 (27-25, 25-18, 25-27, 22-25, 16-14)

A.G.