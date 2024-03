Quarti playoff scudetto. Domenica a Monza altra gara da dentro o fuori

Per la terza volta nella storia della Champions League la semifinale contro Trentino Itas è stata fatale alla Lube che così ha salutato la più importante competizione europea. Sarebbe stata la quarta finale per la società biancorossa.

Svanito il sogno Coppa Campioni (nelle ultime tre edizioni era finito prima, ai quarti), per la formazione di coach Blengini domenica ci sarà un’altra gara da dentro o fuori, che non ammette errori, a Monza per gara4 dei quarti playoff Scudetto. Civitanova domenica ha allungato la serie con il palpitante 3-2 dell’Eurosuole Forum, ma in caso di sconfitta sarebbe eliminata. Non sarà comunque l’ultima della stagione perché male che va ci saranno (forse meglio dire si dovranno fare...) i playoff 5° posto che alla fine ti mandano in Coppa Cev, quella appena alzata da Medei con Resovia. Tuttavia è un epilogo che appare quasi da incubo, nessuno pensa a questa eventualità: si deve fare il blitz in Brianza. Sarebbe un fallimento uscire così presto. L’appuntamento è per domenica alle 18 alla Opiquad Arena, mentre l’altro quarto playoff Scudetto ancora in svolgimento, tra Allianz Milano e Gas Sales Bluenergy Piacenza, si disputerà sempre in Lombardia domenica ma alle 20.30. Il duello vede gli emiliani dei tanti ex Lube avanti 1-2 nella serie e dunque con il primo match ball per avanzare.

an.sc.