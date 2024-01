Qui serie a2. Parte oggi la Millenium dell’era Solforati. Alle 18 la sfida con Olbia nella Pool Salvezza Millenium e Olbia si sfideranno alle 18 al PalaGeorge per aprire la seconda fase del volley. La squadra giallonera, delusa dalla prima fase, cerca la salvezza in A2 e l'esordio di Solforati come primo allenatore è cruciale.