Qui Trento. Coach Soli: "Per noi è come una finale»

Queste le parole degli avversari gialloblù alla vigilia. Il tecnico Fabio Soli: "La sfida con Civitanova è per noi una finale, alla pari di quella che si giocherà il giorno dopo tra le vincenti delle semifinali. Sarà una gara dalla quale attendersi contenuti emotivi e tecnici di alto livello perché ci troveremo di fronte ad una squadra ora in grandissima forma e salute, capace di esprimere numeri eccellenti in ogni fondamentale".

Il pensiero del capitano Riccardo Sbertoli, alzatore di Trento e della Nazionale: "La Final Four è un evento bellissimo, è un privilegio poter prendere parte sia come squadra sia come singolo giocatore. È una soddisfazione esserci ma sappiamo che contro Civitanova sarà un impegno durissimo. Siamo stati bravi a superare la Lube nella semifinale del Mondiale per Club ma credo che quella partita giocata in Brasile poco più di un mese fa potrà essere utile anche agli avversari per trovarli ancora più agguerriti. Sarà una sfida che si deciderà all’ultimo pallone dell’ultimo set e tutto ciò renderà ancora più elettrizzante il weekend".

Infine l’opposto Gabi Garcia, ex del confronto: "A Bologna parteciperò per la prima volta da quando gioco in SuperLega e affronterò la Lube che mi ha lanciato a questi livelli. Troverò dall’altra parte della rete compagni come Bottolo, Chinenyeze e Balaso e sarà un grande piacere, mi aspetto una gara di altissimo livello".

an. sc.