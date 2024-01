Ravenna schiantata. Castelferretti sogna con la "decima»

CASTELFERRETTI

3

RAVENNA

1

PARZIALI: 25-20, 19-25, 25-20, 25-19 SABINI CASTELFERRETTI: Beni, Schiavoni, Violini, Gaggiotti, Mazzanti, Giaccaglia (K), Giuliani, Mancinelli, Mariotti, Pettinari G., Pieroni, Toccacieli, Marchetti (L1), Palazzesi (L2). All. Fabbietti.

PIETRO PEZZI RAVENNA: Oliva, Minniti, Sfondrini, Cerquetti, Cardia, Zama, Vignoli, Baroni, Giugni, Fiorini, Rossi, Raggi, Cicorossi (L1), Marchini (L2). All. Rizzi.

Arbitri: Pagliocca - Concilio

Castelferretti continua a vincere e a sognare. Decima vittoria consecutiva chiudendo in vetta il girone di andata. La formazione di Fabbietti è campione d’inverno conquistando anche la qualificazione alla Coppa Italia. Entusiasmo e tanto al PalaLiuti gremito in ogni ordine di posto per spingere la formazione castelfrettese a scrivere una bella pagina di storia. La Sabini supera in quattro set Ravenna scappando nel finale del primo set dopo varie difese e i muri di Mancinelli e Mazzanti, protagonisti anche in attacco.