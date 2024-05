Riflettori sul veterano Orduna. "Alla Lube non si può dire di no. Essere qui è un motivo di orgoglio»

Faccia pulita da bravo ragazzo, fisico da giovane e sorriso sempre pronto a spuntare, un po’ per indole caratteriale e un po’ crediamo per la gioia di essere stato chiamato dalla Lube. Così l’argentino Santiago Orduna nel corso della conferenza stampa di presentazione all’Eurosuole Forum, il quarto colpo del mercato di Civitanova dopo Loeppky, Gargiulo e l’altro palleggiatore Boninfante. Nel corso dell’incontro si è parlato parecchio del nuovo reparto in regia e, anche se nessuno (dalla presidentessa Sileoni ai dirigenti Massaccesi e Cormio, da coach Medei che ha fatto un breve intervento fino al giocatore) ha indicato chi sarà il titolare e chi la riserva, è inevitabile che in un progetto "verde" le chiavi del sestetto verranno date al 2004 Boninfante. L’argentino, in possesso della cittadinanza italiana dal 2012, fungerà da chioccia e da garanzia tecnica. Orduna, classe 1983, reduce dalla 16ª stagione di fila in A1 e ingaggiato dalla Lube con un biennale, ha esordito così: "Non ho mai avuto il dubbio se accettare, quando ti chiama la Lube non puoi dire di no. L’arrivo a Civitanova è il coronamento di un sogno ed è motivo di orgoglio. Titolare o riserva? Per anni ho preferito andare dove sarei stato di più in campo, ma a questo punto della carriera è bello anche poter contribuire in un modo diverso. Di Boninfante ne ho parlato con Bruno, non ci saranno problemi. Mi sento giovane anche grazie ad un figlio di 4 anni e proverò a battere il record di Raphael come giocatore più anziano in campo in SuperLega (43 anni e 320 giorni ndc)".

La conferenza è stata aperta dalla Sileoni che ha introdotto Orduna con queste parole: "Santiago ha l’entusiasmo di un ragazzino. Sarà interessante capire come farà da chioccia e aggiungo che saprà senz’altro dare il giusto equilibrio a livello di spogliatoio". Massaccesi lo ha incensato: "Nella prossima stagione la nostra squadra sarà ancora più rivoluzionata, stiamo facendo cambiamenti radicali che non ho mai vissuto in 30 anni di A1. Ritengo Orduna uno degli alzatori più forti al mondo e per noi si tratta di un acquisto fondamentale, perché avremo bisogno di un giocatore in grado di condurre la squadra in qualsiasi situazione". Anche Cormio ha elogiato le qualità del quasi 41enne: "Poche volte sono stato così convinto di una operazione, una scelta che ho condiviso con Albino. Santiago è un usato sicuro in grado di fare ancora grandi cose, basta ricordare l’ultimo confronto contro di noi a fine gennaio. L’avevo comprato pochi giorni prima e a Catania ci ha fatto sudare enormemente la vittoria. Boninfante è un predestinato ma conosciamo le prospettive, non le reali capacità di gestire nel presente e quindi gli abbiamo messo a disposizione una sorta di personal coach per i prossimi due anni".

Andrea Scoppa