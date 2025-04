Risultati e classifiche. Osimo vince ancora e allunga. Jesi e Clementina, giornata no

Osimo vince ancora e allunga in classifica sulla seconda, Rubicone, portando a quattro i punti di vantaggio. Al terzo e quarto posto altre due anconetane: Loreto e Castelferretti. Falconara invece perde e la classifica preoccupa. B maschile (girone E), 21esima giornata. Osimo-Bellaria Igea 3-0, San Severino Marche-Macerata 3-1, Falconara-Loreto 0-3, Forlì-Rubicone 3-2, Sir Its Umbria-San Marino 3-2, Riccione-Bottega 2-3, Montorio-Castelferretti 1-3. Classifica: Osimo 56; Rubicone 52; Loreto 41; Castelferretti 39; Sir Its Umbria 37; Macerata e San Marino 36; Forlì 34; San Severino Marche 28; Bottega 23; Montorio e Falconara 20; Riccione 16; Bellaria Igea 3. Prossimo turno. 05/04/25: Rubicone-Osimo (ore 17:30), Bellaria Igea-San Severino Marche, Macerata-Falconara (ore 17), Bottega-Sir Its Umbria, San Marino-Forlì, Castelferretti-Riccione (ore 18). 06/04/25 (ore 17): Loreto-Montorio. Giornata negativa quella passata sia per Jesi che Clementina uscite sconfitte dai rispettivi incontri. Solo la Pieralisi riesce a muovere la classifica, ma di un punto anche se davanti aveva un Riccione secondo in classifica. Nel prossimo turno sfide casalinghe per entrambe. Jesi ospiterà le venete dell’Aduna, Clementina invece riceverà Teramo. B1 femminile (girone C), 21esima giornata. Jesi-Riccione 2-3, Imoco San Vendemiano-Giorgione Castelfranco Veneto 2-3, Teramo-Forlì 0-3, Ravenna-Arena Castel D’Azzano 2-3, Eagles Mestrino-Aduna Padova 3-2, Cesena-Clementina 3-1, Bologna-Vicenza 3-1. Classifica: Bologna 50; Riccione 45; Vicenza e Cesena 44; Aduna 36; Ravenna 34; Imoco 33; Giorgione 32; Arena e Jesi 31; Forlì 25; Eagles 16; Clementina 14; Teramo 6.